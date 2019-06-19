2019/06/19 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس خاطبت النائبة منتهى جبر الطلبياوي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء حول الخروقات التي حدثت بمديرية تربية ميسان، مؤكدة ان المديرية لم تعتمد ضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.وذكرت الطليباوي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه ” تم إضافة تعليمات لا يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية ، فأعطاء درجات للزوجية والأطفال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تخاطب عبد المهدي حول الخروق التي حدثت بتعيينات تربية ميسان وكالة خطوة برس.

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