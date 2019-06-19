2019/06/19 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حملت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، الاربعاء، رئيس وأعضاء شبكة الاعلام العراقي المخالفات القانونية والادارية بما يتعلق بفتح الترشيح لاختيار مجلس أمناء جديد لشبكة الاعلام العراقي.وذكرت رئيس اللجنة سميعة الغلاب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة الثقافة النيابية مع لجنة اختيار مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي ان “هناك مخالفات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة النيابية تحمل رئيس وأعضاء شبكة الاعلام بمخالفات اختيار مجلس امناء جديد وكالة خطوة برس.

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