2019/06/19 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت امانة بغداد انذارا نهائيا الى اصحاب الاكشاك والبسطيات والمحلات “المتجاوزة” بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.وجاء في الانذار الذي اصدره قسم الوعي البلدي، في الامانة، “الى جميع اصحاب الاكشاك والبسطيات والمحلات المتجاوزة في شارع 77 ببغداد الجديدة تنذركم امانة بغداد / دائرة بلدية بغداد الجديدة بازالة تجاوزاتكم، وبخلافه سيتم ازالتها من قبلنا وتحميلكم كلفة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تنذر المتجاوزين في بغداد الجديدة بالازالة والغرامة المالية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تنذر المتجاوزين في بغداد الجديدة بالازالة والغرامة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).