2019/06/19 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل دعم مرضى الأورام السرطانية وأمراض الدم والحالات الطارئة , أقامت مستشفى الإمام الحجة عليه السلام الخيري في مدينة كربلاء المقدسة, حملة للتبرع بالدعم .حيث قال حعفر القزويني المشرف العام عل مشفى الإمام الحجة: “قام كادر مشفى الإمام الحجة بمبادرة بسيطة لدعم المصلحة العامة في البلد بتسهيل عملية التبرع بالدم , كما أكد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة للتبرع بالدم دعماً للأمراض السرطانية والحالات الطارئة في كربلاء المقدسة النعيم نيوز.

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