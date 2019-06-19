الثقافة النيابية تطالب عبد المهدي بالتريث في اختيار مجلس أمناء شبكة الإعلام

2019/06/19 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، رئيس مجلس الوزراء التريث باعتماد اسماء الوجبة الثانية التي ارسلت من شبكة الاعلام لمرشحي مجلس

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