ايران تكشف عن موعد بدء تسيير رحلات الحجاج الى الديار المقدسة

2019/06/19 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية “ايران اير” (الناقل الرسمي) الكابتن حسن قاسمي، الاربعاء، عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا من 8

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