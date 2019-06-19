2019/06/19 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاربعاء، على ان دائرة عقارات الدولة باعت “ارضه” في الدورة الى شخص يدعى ابو كرار لغرض استثمارها، فيما بين ان الدائرة هدمت المنزل المشيد عليها رغم وجود تحقيق بالامر وانها لم تلتزم بقرار وزير المالية القاضي بايقاف كافة الاجراءات بشأن الارض.وقال الجبوري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يكشف ان عقارات الدولة باعت “ارضه” الى مستثمر بعملية تزوير المركز الخبري الوطني.

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