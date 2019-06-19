مقتل ارهابيين اثنين وتدمير وكر بقصف جوي في ديالى

2019/06/19 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الامني، الاربعاء، مقتل ارهابيين اثنين، وتدمير وكر لهم بقصف جوي في محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الابطال في طيران الجيش وخلال اسنادهم لقطعات قيادة عمليات ديالى، تمكنوا من قتل إرهابيين إثنين يستقلان عجلة في قرية {المخيسة} ضمن محافظة ديالى".وأضاف البيان ان " القصف اسفر ايضاً عن تدمير وكر للارهابيين".انتهى

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