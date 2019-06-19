مقتل إرهابيين اثنين بقرية المخيسة في ديالى

2019/06/19 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن قتل طيران الجيش ارهابيين يستقلان عجلة في قرية المخيسة بمحافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، ان “طيران الجيش وخلال اسنادهم لقطعات قيادة عمليات ديالى، تمكنوا من قتل إرهابيين إثنين يستقلان عجلة في قرية المخيسة ضمن محافظة ديالى”.وأضافت أن “طيران الجيش […]

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