طيران الجيش يقتل عنصرين من داعش ويدمر وكراً لهم في ديالى

2019/06/19 | 14:59

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بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الاربعاء (19 حزيران 2019)، مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكراً لهم في محافظة ديالى، بضربة جوية نفذها طيران الجيش.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الابطال في طيران الجيش وخلال اسنادهم لقطعات قيادة عمليات ديالى، تمكنوا من قتل إرهابيين إثنين يستقلان عجلة وتدمير وكرا، في قرية "المخيسة" ضمن محافظة ديالى".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، باندلاع حريق داخل مجمع القصور الرئاسية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل مجمع القصور الرئاسية في محافظة البصرة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل

بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء (19 حزيران 2019)، اتخاذ اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف.

وذكرت خلية الإعلام الامني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقو

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء 19 حزيران 2019، بان قوة امنية طلبت من النائب السابق مشعان الجبوري اخلاء منزل بدعوى انه تابع للدولة في بغداد، فيما كشف عن التفاصيل الكاملة.

واوضح المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة مشتركة من

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