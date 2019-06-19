تعيين عراقية لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا

2019/06/19 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض تعيين إمرأة عراقية الاصل سفيرة للولايات المتحدة الأميركية في بلغاريا....

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