2019/06/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EOGEYoPb418

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة عضو مركز العراق للتنمية القانونية ابتهال الغزي في نشرة الاخبار - قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استضافة عضو مركز العراق للتنمية القانونية ابتهال الغزي في نشرة الاخبار - قناة التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).