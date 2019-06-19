ترمب يختار مارك إسبن بديلا لشانهان لمنصب وزير الدفاع بالوكالة

2019/06/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عيَن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مارك إسبر، وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا للمستقيل من المنصب باتريك شانهان.

وأكد ترمب في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر، ان شانهان الذي أدى عملا رائعا، قرر عدم مواصلة مساعيه لتأكيد تعيينه وزيرا للدفاع، لكي يخصص مزيدا من الوقت لأسرته، مضيفا ما نصه “أشكر باتريك على خدمته المستمرة، وسأقوم بترشيح سكرتير الجيش مارك إسبر قائما بأعمال وزارة الدفاع، وليس لدي شك بأن مارك سيقوم بعمل رائع”.

ومن الجدير بالذكر، ان مارك إسبر عسكري سابق، وقاتل ضمن الفرقة مئة وواحد في حرب الخليج عام واحد وتسعين، وهو مقرب من وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي درس معه في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وتخرجا منها عام ستة وثمانين.

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