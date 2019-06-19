مطالبات بنصب منظومة مضادة للصواريخ لحماية المراقد الدينية والمواقع المهمة بالعراق

2019/06/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب السياسي العراقي مثال الالوسي، الاربعاء، بنصب منظومة مضادة للصواريخ لحماية المراقد الدينية والمواقع المهمة في العراق.

وقال الالوسي في حديث لـ السومرية نيوز ان "العراق لديه تجارب باستهداف المراقد الدينية والمواقع المهمة فيه من قبل الارهابيين في القاعدة وداعش"، مبينا ان "الارهاب سبق ةاستهدف تلك المواقع المهمة".واضاف انه "خلال الايام القليلة الماضية تم استهداف المنطقة الخضراء اضافة الى الشركات النفطية ومهمة في التاجي والموصل"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نضحي او نجازف في حرب يحاول البعض جر العراق".

ودعا الالوسي الى "نصب مضادات للصواريخ والقذائف على شاكلة ما موجود في دول اخرى من منظومة باتريوت حتى نحمي المقرات والمراقد المقدسة ونحمي الشعب من حرب اهلية".يذكر ان الايام القليلة الماضية شهدت تعرض قاعدتي التاجي والبكر الى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، كما تعرض مقر القصور الرئاسية في الجانب الايسر من الموصل امس الى سقوط صاروخ كاتيوشا ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما تعرضت شركة نفطية فجر اليوم الى قصف بصاروخ كاتيوشا اسفرت عن اصابة ثلاثة عمال من الشركة.

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