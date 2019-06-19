ترامب يعين عراقية كردية سفيرة بلغاريا

2019/06/19 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض عن تعيين عراقية كردية سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بلغاريا.وشغلت السفيرة الجديدة هيرو قادر محمد أمين مصطفى مناصب دبلوماسية عدة في الحكومة الأميركية وعملت في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي.وهيرو مصطفى من مواليد أربيل 1973 وتجيد خمس لغات “الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية” وحاصلة على...

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