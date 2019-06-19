تايلاندا: تنظيم مؤتمر دولي للدراسات العربیة والإسلامیة

2019/06/19 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقام المؤتمر الدولي للدراسات العربیة والإسلامیة خلال یومي 6 و 7 فبرایر 2021 فی مدينة بوکيت التایلاندیة.ومن أبرز محاور المؤتمر هي “الدراسات العربیة والإسلامیة”، و”الفن والعلوم الإنسانیة”، و”الدراسات الثقافیة”، و”تحلیل الخطاب”، و”الإقتصاد وأسواق العمل”، و”تعلیم اللغة”، و”دراسات الجندر”، و”الحکم والإدارة” والعلوم السلوكية”، “الدراسات الاجتماعية والإنسانية” غیرها من المحاور الأخری.

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