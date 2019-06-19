2019/06/19 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم الاربعاء، امريكا واسرائيل باطلاق الصواريخ لزعزعة الوضع لاتهام ايران وفصائل المقاومة، فيما اكد ان الفصائل لا تملك مثل هذه الصواريخ.وقال عليوي في تصريح لـ”خطوة برس” إنه “لايوجد انسان كامل العقل يريد اندلاع حرب بين امريكا وايران، باعتبار الحرب لايسلم منها احد”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: امريكا اطلقت الصواريخ حتى تتهم ايران وان الفصائل لا تملك منها وكالة خطوة برس.

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