2019/06/19 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي، وسط حفاوة وترحاب كبيرين.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرت مراسيم استقبال رسمية حيث عزف النشيدان الوطني العراقي والأميري الكويتي، فتش بعدها سيادة الرئيس وسمو الأمير الحرس الرئاسي الذي اصطف لاستقبالهما، ثم اصطحب رئيس الجمهورية ضيف العراق بموكب رسمي الى قصر السلام”.

وأضاف، انه “سيبحث الرئيس وسمو الأمير، آخر تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل أمير الكويت وسط حفاوة وترحاب كبيرين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل أمير الكويت وسط حفاوة وترحاب كبيرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).