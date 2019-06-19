هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب ولاية أرزنجان شرقي تركيا

2019/06/19 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ولاية أرزنجان شرقي تركيا.





وذكرت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، ان هزة ارضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان شرقي البلاد.

وأضافت، ان الزلزال الذي وقع في بلدة إليتش التابعة للولاية المذكورة في تمام الساعة 3:45 بالتوقيت المحلي (00:45 تغ) كان مركزه على عمق 9 كم تحت سطح الأرض تقريباً.

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