النزاهة تكشف عن مغالاة في أسعار 3200 عاكسة مرورية في بابل

2019/06/19 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت هيأة النزاهة، عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل من ضبط (3200) عاكسةٍ مروريَّةٍ مُودَعةٍ في مخازن بلديَّة الحلة دون محضر استلامٍ خلافاً للقانون.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل الذي قام بأعمال التحرَّي عن مُوجودات مخازن بلديَّة الحلة، تمكَّن من ضبط (3200) عاكسةٍ مروريَّةٍ تمَّ إيداعها في مخزن وحدة هندسة المرور التابعة لمديريَّة بلديَّة الحلة دون محضر أو لجنة استلامٍ، إضافةً إلى عدم وجود أيَّة أولياتٍ تخصُّ الجهة المُجهِّزة، لافتة إلى أن ذلك تمَّ حسب توجيه المُتَّهم (مدير بلديَّة الحلة) الذي وجَّه بإيداع تلك الموادِّ على سبيل الأمانة لحين تنظيم معاملة شراءٍ لها”.





وأوضح البيان، ان “التحقيقات الأوليَّـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعارٍ مُبالغٍ فيها من مكاتب مُختلفةٍ” ، لافتا الى ان “أوطأ تلك الأسعار التي قدَّمها المُدير بلغت (65,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحرِّي عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروضٍ بسعر (14,000) ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة”.





وأكدت الدائرة، “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقيَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.





يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة تمكَّنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، والتحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة شملت (984) حاوية عربة تنظيفٍ، و(952) حاويةً مُعلقةً، و(12) عمود كهرباء وموادّ أخرى.

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