2019/06/19 | 15:10

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ميندي يوقع على عقوده الرسمية لانتقاله إلى ريال مدريد

وقع "فيرلاند ميندي" ظهير أيسر نادي أولمبيك ليون على عقود انتقاله

الرسمية إلى صفوف ريال مدريد.ويمتد عقد الدولي الفرنسي داخل "سانتياجو برنابيو" إلى 6 سنوات

مقبلة، تنتهي في يونيو عام 2025.

وظهر "ميندي" بجوار "فلورنتينو بيريز" رئيس الملكي في مقر النادي

منذ قليل أمام الصحافة والإعلام، وقام بتوقيع عقوده قبل ارتداء قميص

ريال مدريد واستعراض مهاراته أمام الجماهير.وبحسب التقارير الإخبارية، فإن الصفقة قد كلفت خزائن ريال مدريد 48

مليون يورو بالإضافة 5 ملايين يورو كحوافز مالية.

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