الحداد من طهران: ندعم كل المساعي الرامية إلى تجنيب شعوب المنطقة الأزمات والصراعات

2019/06/19 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى وفد مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الاول بشير الحداد، رئيس مجلس الشورى الإيراني مسعود بزشكيان مع نواب من لجنة الصداقة الإيرانية العراقية في مجلس الشورى.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم التباحث بين الجانبين في عدد من المواضيع ومناقشة آليات سبل تعزيز التعاون المشترك وبما تخدم المصالح المشتركة للشعبين”.





وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ان “العراق يثمن مواقف الدول الجوار التي وقفت معنا في أوقات المحن والأزمات، وندعم كل الجهود والمساعي الرامية لإحلال السلام والاستقرار وتجنيب شعوب المنطقة الأزمات والصراعات، وزيارتنا لجمهورية الإسلامية هو من أجل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القوانين والتشريعات، وتقوية العلاقات الثنائية وتنميتها إقتصاديا وتجاريا وثقافيا، لاسيما هناك مشتركات وروابط تاريخية عميقة بين الشعبين الجارين”.





من جانبه، أعرب بزشكيان، عن “سعادته لزيارة وفد رفيع المستوى من مجلس النواب العراقي وعقد سلسلة لقاءات رسمية لتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الجوار، وان استمرار التعاون على مستوى السياسي والاقتصادي بين العراق وإيران مهم جداً، فضلاً عن أهمية استثمار العلاقات الطيبة بين البلدين والتأكيد على تعزيز آواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الجارين”.





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