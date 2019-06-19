2019/06/19 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تسبب سقوط صاروخ كاتيوشا على مخيم تابع لشركة الحفر العراقية في البرجسية غرب البصرة، باصابة 3 موظفين من اهالي الديوانية، فضلاً عن وقوع خسائر مالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. اثار سقوط الصاروخ على شركة الحفر العراقية بالبصرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. اثار سقوط الصاروخ على شركة الحفر العراقية بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).