كمالوندي: إيران لن تمدد المهلة للدول الأوروبية بشأن التزامها بالاتفاق النووي

2019/06/19 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران رفضها تمديد المهلة المحددة لشركائها من الدول الأوروبية، بشأن الالتزام بالاتفاق النووي.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية، على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن بلاده لا يمكنها تجديد الموعد النهائي لمدة شهرين، للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، مبينا ان تنفيذ إيران التزاماتها، مرهون بما أطلق عليه اعتراف الدول الأوروبية بحقوقها القانونية في الاتفاق النووي، وبخلاف ذلك فإنها ستخفض من تعهداتها لإيجاد توازن على حد تعبيره.

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