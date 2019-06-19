تطوير تركيبة جديدة من الملح لا تضر بصحة الجسم

2019/06/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..اذا كنتم ممن يعشقون المذاق المالح للطعام لكنكم تخشون التبعات الصحية للمادة التي يطلق عليها “السم الأبيض”، فإن العلماء قد يقدمون لكم حلا “وشيكا”.وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال فريق علمي في الولايات المتحدة إنه طور تركيبة جديدة من الملح، بنسب قليلة من كلوريد الصوديوم.وقال عدد ممن جربوا هذه المادة، […]

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