2019/06/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مواطنون في ميسان ، انزعاجهم من انتشار أنواع غير مألوفة محلياً من الصراصير والجراد بشكل مفاجئ في معظم مناطق المدينة .وقد انتشرت حشرات من الخنافس والجراد والحشرات الغريبة منظرها مخيف وهي سبباً لانتقال الأمراض الجلدية المعدية .الدوائر المعنية في ميسان عقدت اجتماعها لاتخاذ تدابير صحية مشتركة من أجل الحد من انتشار الحشرات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشرات تغزو ميسان النعيم نيوز.

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