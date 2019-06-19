2019/06/19 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0bpB6ibPeLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس النواب/ حنين القدو) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو مجلس النواب/ حنين القدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).