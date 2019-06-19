2019/06/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، قرارات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن منع إي تحرك قتالي للقوات الأمريكية والتركية في البلاد بانه “حبر على ورق”، فيما بينت أن تلك القوات سترفض الاستجابة لقرارات عبد المهدي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: قرارات عبد المهدي بشأن القوات الأمريكية والتركية حبر على ورق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: قرارات عبد المهدي بشأن القوات الأمريكية والتركية حبر على ورق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).