رئيس الوزراء يستقبل أمير دولة الكويت

2019/06/19 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئیس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امير دول الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

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