150 عاما على صدور صحيفة الزوراء العراقية بقلم احمد صبري

2019/06/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر الصحفيون العراقيون في الخامس عشر من شهر يونيو/حزيران من كل عام رواد الصحافة العراقية، وأبرز أعلامها على مدى 150 عاما الماضية، في تقليد مهني يعبر عن الوفاء والعرفان لدور...أكمل القراءة ←

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