2019/06/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء بالتريث باعتماد اسماء الوجبة الثانية التي ارسلت من شبكة الاعلام لمرشحي مجلس الامناء لوجود بعض الملاحظات.وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اللجنة استضافت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بحضور مستشار شؤون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الثقافة النيابية تطالب عبد المهدي بالتريث في اختيار اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام وكالة خطوة برس.

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