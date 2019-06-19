فضيحة كبيرة.. أدلة أممية عن تورط بن سلمان بمقتل خاشقجي

2019/06/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محققة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أن فريق تحقيق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسؤولين سعوديين كبار

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