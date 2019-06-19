عراقي يخترع طريقة مبهرة لمعالجة السرطان في هذه المحافظة

2019/06/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

كرم مدير عام تربية المثنى الباحث رعد سعد جهاد التدريسي في ثانوية الانوار الذي تمكن من الحصول على براءة اختراع بمادة الكيمياء.





وقال

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