وزارة الاتصالات:هذه الاسباب وراء انقطاع وضعف الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات

2019/06/19 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الاتصالات أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات الى عرض الكيبل الضوئي المجهز للخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية وقالت الوزارة بيان لها اليوم ان السبب في الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات هو تعرض الكيبل الضوئي المجهز للخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية مما ادى الى خاسرة ما يقارب 12 لمدا من السعات الداخلة الى البلاد، هذا ما استدعى استنفار كوادر الوزارة الفنية والهندسية الى معالجة هذا القطع وسيتم استراجاع السعات بشكل كامل خلال الساعات المقبلة

وكالة نون خاص

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