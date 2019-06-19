بالصور.. اللواء الرابع في الحشد ينظم حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان

2019/06/19 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان.وقال موفدنا انه "بتوجيه من آمر اللواء الرابع في الحشد حسن علي عبود تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان بالدم", مبينا ان "الحملة جاءت بعد النقص الحاصل في الدم بالمستشفى".

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