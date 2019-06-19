عمليات الحشد في نينوى تقتل مساعد والي البادية والجزيرة لداعش وثلاثة من مرافقيه غرب الموصل

2019/06/19 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى, الأربعاء, مساعد ما يسمى والي البادية والجزيرة وثلاثة من مرافقيه بعملية استباقية غرب الموصل.وقال موفدنا ان" قوة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات وبفريقها التكتيكي قامت بتنفيذ عملية خاصة في عمق جزيرة البعاج غرب الموصل", لافتا الى ان " العملية أسفرت ...

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