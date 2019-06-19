2019/06/19 | 15:57

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مطالب بتخفيض أجور الجباية عن الشاحنات في كربلاء

بغداد -

كلمة

طالب النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، يوم الاربعاء،

السلطات المحلية والمركزية، بتخفيض اجور الجباية عن الشاحنات

الداخلة والخارجة في كربلاء.

وقال المسعودي في بيان، انه "يجب ان تخفض اجور جباية الشاحنات من 25

ألف دينار الى 10 الف دينار فقط، لكونها مثقلة لكاهل السائقين

واصحاب الشاحنات، كما يجب ان تخصص نسبة 50% من واردات الجباية،

لصيانة طرق مرور الشاحنات".

واضاف "يجب تخفيض احمال الشاحنات وتحديد نقاط معينة للمرور لغرض

الحفاظ على حالة الطرق، والتي اصبحت اشبه بطرق الموت"، على حد

تعبيره، مؤكدا رفع هذه الطلبات بكتاب رسمي الى مجلس محافظة كربلاء.

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