2019/06/19 | 15:57

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الأمم المتحدة: هناك أدلة موثقة حول تورط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

متابعة -

كلمة

أصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة،

يوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي

قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة

في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا

والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية

السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من

التحقيق".

كما دعا التقرير إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي

والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

كما دعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها

بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية

العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في

مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

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