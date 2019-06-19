قيادي بالحشد الشعبي لـ”الحل العراق”: داعش المسؤول عن استهداف الأميركيين

2019/06/19 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف القيادي بالحشد الشعبي (محور الشمال) #علي_الحسيني، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي نفذت قصف المناطق التي يتواجد فيها #الأميركيين في محافظتي #البصرة ونينوى.الحسيني قال إن […]

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