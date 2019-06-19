مجلس مكافحة الفساد.. مداهنة!

2019/06/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد جعفر الحسن..عقود مضت على عهد الحكومات الثورية العربية، اغلبها كان بروتوكولياً لم يفارق الشعار، وبعضها حاول تطبيق ذلك الشعار ضمن حقب الثورات ودولها.ولعل جمهورية مصر، أول من حمل راية (الثورية) العربية، وما كاد ينقضي عهدها الأول، إلا وتنازلت عن شعاراتها المحكية والمكتوبة.فلم يمضي وقت قليل على استلام انور السادات […]

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