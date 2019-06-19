مركز للدراسات: الجامعات العراقية مهددة بالخروج من تصنيف QS

2019/06/19 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مركز البيان للدراسات والتخطيط، الاربعاء، تراجع عدد من الجامعات العراقية في تصنيف QS للجامعات لعام 2020، فيما اشار الى خروج بعضها من التصنيف.

وذكر بيان للمركز انه "أعلن اليوم عن تصنيف QS لعام 2020 وأظهرت النتائج خروج جامعة بابل من التصنيف، فيما تراجعت جامعة بغداد إلى المركز 701 بعد أن كانت في المركز 651 لعام 2019.وأضاف ان "جامعة الكوفة تراجعت إلى المركز 801 بعد أن كانت في المركز 701 لعام 2019، فيما حافظت الجامعة المستنصرية على مركزها لهذا العام بالمركز 801، ولم تدخل أية جامعة أخرى من ١٠٠ جامعة التصنيف".وتوقع المركز خروج تام لباقي الجامعات من هذا التصنيف إذا استمرت القيادات الجامعية على نفس المنوال".انتهى

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