صالح لأمير الكويت: سنعزز تعاوننا من اجل الاستقرار والاعمار.. وبغداد بيتك

2019/06/19 | 16:01

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بغداد اليوم - متابعة

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الاتصالات، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت بالعراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السبب بالانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظ

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، امير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "استقبل امير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد

بغداد اليوم- بغداد

دقت صواريخ أطلقت مؤخراً على منشئات ومصالح أمريكية داخل العراق، ناقوس خطر جر العراق إلى صدام داخلي، بالتزامن مع مساعٍ عراقية لتهدئة التصعيد الإيراني- الأمريكي.

عدد من الصواريخ أطلق مؤخراً، استهدف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

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