الاتصالات تعلن تعرض الكيبل الضوئي المجهز للانترنت لقطع داخل الأراضي الإيرانية

2019/06/19 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أصدرت وزارة الاتصالات، الاربعاء، توضيحا لأسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات.وقالت الوزارة في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “سبب ضعف خدمة الانترنت هو تعرض الكيبل الضوئي المجهز للخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية”.وأضافت، أن “القطع تسبب بخاسرة ما يقارب الـ12 لمدا […]

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