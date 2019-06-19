محافظ البصرة يتحدث عن منشور داعش “المزيف” ويكشف: نحن على تواصل مع المتظاهرين

2019/06/19 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاربعاء، ان المنشورات التي وزعت في البصرة تختلف عن لغة خطابة داعش، فيما بين من جهة اخرى ان التظاهرات حق مشروع ومكفول ونحن على تواصل مع الكثير من المتظاهرين.وقال العيداني في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “اذا نشخص بصورة صحيحة، ولو نظرنا […]

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