السيسي: استقرار الشرق الأوسط لن يكتمل دون التسوية مع إسرائيل

2019/06/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الاربعاء، إن استقرار الشرق الأوسط، لن يكتمل دون التسوية مع إسرائيل.

وذكر الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، في بوخارست اليوم: “لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967”.

وأضاف، “أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح للرئيس الروماني الذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من السلام القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية”.

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