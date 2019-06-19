لجذب المزيد..إيران تقرر عدم ختم جوازات السياح الاجانب في المطارات

2019/06/19 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، الاربعاء، إن رئيس الجمهورية حسن روحاني اصدر ايعازا بعدم ختم جوازات سفر السياح الاجانب في جميع مطارات البلاد من اجل جذب المزيد منهم.

وذكر الربيعي في تصريح للمراسلين في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ان “هذا القرار اتخذ من اجل مواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تقوم به اميركا ضد الشعب الايراني وكذلك من اجل جذب المزيد من السياح الاجانب الى البلاد”.

وياتي هذا الإجراء لتلافي المشاكل التي تواجه بعض السياح الاجانب في بعض الدول بعد ختم تأشيرة الدخول الى ايران بسبب اجراءات الحظر الاميركية.

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