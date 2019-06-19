2019/06/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرردت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 19 حزيران، على تقرير تلفزيوني استعرض شهادة امرأة في أحد سجون بغداد قالت إنها تعرضت للاغتصاب.

طالبت وزارة العدل بمحاسبة قناة فضائية بعد عرضها "شهادة" امرأة من داخل أحد السجون قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "إحدى القنوات بثت في أحد تقاريرها التلفزيونية اتصالًا هاتفيًا حمَل مُغالطاتٍ كثيرة، ادعت خلاله بأن احد النزيلات أجرته من داخل السجن، وأثناء التقرير ذاته أكدت المتصلة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي في مركز الرشاد، وهذا السجن ليس من ضمن سجون الوزارة".

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قدموا الأدلة!

أضاف بيان الوزارة، أن "سجونها تخضع لمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة وتمتلك تسجيلًا موثقًا لمجمل الأحداث اليومية ضمن مركز السيطرة الموجود في مقر الوزارة"، فيما أكدت أن "سجن النساء يدار من قبل ملاك نسوي حصرًا ويخضع لإشراف رقابة حكومية ولجنة حقوق الإنسان النيابية ومنظمات دولية معنية بملف حقوق الانسان".

كما بينت، أن "سجون وزارة العدل تم تغطيتها بأجهزة تشتيت شبكات الاتصال، ولا يمكن إجراء مكالمات هاتفية من داخل أسوارها، تنفيذًا لتوجيهات الجهات الأمنية العليا لضمان عدم التواصل مع الإرهابيين المتواجدين في سجون الوزارة"، داعية

المؤسسات الحكومية الرقابية والقضائية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الإعلام المثيرة للفتنة، والتي تستخدم أسلوب التشهير واعتماد (الفبركة) وسيلة لإثارة الشارع العراقي".

يشار إلى أن المنظمات المختصة بحقوق الإنسان أشرت في مناسبات كثيرة إلى وجود انتهاكات داخل السجون العراقية، فضلًا عن مخيمات النازحين تتعلق بالتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة.

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