بالصور.. اكتشاف حيوان جديد يعرف بـ”القط الثعلب”

2019/06/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حصل نوع جديد من القطط على الاعتراف العلمي الرسمي وجرى إدراجه في قوائم الحيوانات، بعد اكتشافه في جزيرة كورسيكا الإيطالية والتأكد من أنه يختلف فعلا عن باقي فصائل القطط المعروفة.وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن هذا النوع الجديد من القطط يمتاز بحجم أكبر، مقارنة بالقطط الأخرى، كما أن له أذنين أكثر عرضا.ويصل […]

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