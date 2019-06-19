مقتل واصابة اربعة اشخاص بمشاجرة جنوب شرقي بغداد

2019/06/19 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل واصابة اربعة اشخاص بمشاجرة في المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون بسبب مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء المدائن".يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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