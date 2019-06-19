2019/06/19 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC قلل وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم من اهمية الاعتداء الصاروخي الذي استهدف اليوم مقرا لشركات نفطية في البصرة جنوبي العراق.وقال الغضبان في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية كونا وتابعته وكالة “المركز الخبري الوطني NNC” اليوم ، ” ان الاعتداء كان فرديا وليس ذو اهمية ولا اعتقد انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط العراقي يقلل من اهمية الاعتداء الصاروخي على شركات النفط في البصرة المركز الخبري الوطني.

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